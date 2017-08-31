В сентябре 2017 года на левом берегу Новосибирска сдадут новую дорогу

Дорогу по улице Порт-Артурская соединят с улицей Титова в Ленинском районе Новосибирска уже в сентябре этого года. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил ход работ.

В сентябре 2017 года в Ленинском районе Новосибирска должно закончиться строительство дороги по улице Порт-Артурская до пересечения с улицей Титова. Строительство ведется по городской программе. Эта дорога очень важна с точки зрения транспортной доступности микрорайона «Чистая Слобода». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, побывавший на строительной площадке, отметил интенсивное возведение жилых домов в микрорайоне, поэтому вопросы развития социальной и транспортной инфраструктуры очень актуальны для жителей.

«Мы последовательно решаем и вопрос транспортной доступности микрорайона, – подчеркнул мэр. – В прошлом году построили новую трамвайную линию, запустили трамвай. Сегодня завершается строительство дороги на улице Порт-Артурская – очень важного объекта в плане развития Ленинского района».

Дорога, как рассказал начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский, будет четырехполосной и соединит улицу Порт-Артурская с улицей Титова. Сейчас подрядчик «Новосибирскавтодор» как раз приступил к последнему этапу работ — продлению улицы на 130 метров до пересечения с улицей Титова. Уже завершено верхнее покрытие асфальтобетоном на сделанном участке, обустроены трехметровые тротуары, через неделю будет подключено освещение.

Когда работы по проекту стоимостью 70 млн рублей завершатся, то дорога послужит транспортным узлом, где будет разворачиваться транспорт, идущий по Титова. Так, в район кольца будет перенесена конечная остановка и запущен новый маршрут автобуса, что решит доступность микрорайона для его жителей.

Глава города Анатолий Локоть на выездном совещании подчеркнул, что на сегодня уже подготовлены планы по развитию «Чистой Слободы», которые окончательно решат вопрос доступности микрорайона. Однако на это требуется софинансирование из областного бюджета.

«Уже разработан и защищен проект продления улицы Титова от нового трамвайного кольца до улицы Бийской – это 1,2 км дорожного покрытия, – объяснил глава города. – Его стоимость – 300 млн рублей. Есть предварительные договоренности с областью, есть понимание с министерством транспорта и депутатами заксобрания о выделении необходимых средств в бюджете следующего года. Важно принять решения синхронно. Тогда мы сможем надеяться, что эти работы будут проведены без задержек, и тогда вопрос доступности этого жилмассива будет решен окончательно».

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