На выборы председателя СО РАН, которые планируются в сентябре, зарегистрированы 4 кандидата.

Как сообщается на сайте Сибирского отделения РАН, по состоянию на 27 июля 2017 года на выборы председателя СО РАН зарегистрированы 4 кандидата-академика, давших письменное согласие баллотироваться: Сергей Алексеенко – заведующий отделом физической гидродинамики Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе; Игорь Бычков – директор Института динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова; Валерий Верниковский – заведующий лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука; Валентин Пармон – научный руководитель Института катализа им. Г.К. Борескова.

Кандидатуры выдвинуты объединенными учеными советами СО РАН по различным наукам. Обсуждение кандидатур состоится на заседании Президиума СО РАН 13 сентября 2017 года.

Напомним, что выборы главы СО РАН должны были состояться еще весной текущего года. В качестве кандидатов были зарегистрированы директор института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, академик РАН, профессор, доктора физико-математических наук Сергей Алексеенко, директор института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук Павел Логачев, член отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, научный руководитель компании OCSiAl Михаил Предтеченский, председатель президиума Иркутского научного центра Игорь Бычков и научный руководитель Института катализа СО РАН Валентин Пармон. Однако 20 марта на общем собрании РАН в Москве было принято решение о переносе выборов председателя Сибирского отделения академии наук на осень текущего года. Ситуация была связана с самоотводом трех кандидатов на пост президента РАН.

В результате выборы президента РАН пройдут 25 сентября. Как ранее сообщал «КС» начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, на пост президента Академии президиум СО РАН предложил кандидатуру Геннадия Красникова.

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