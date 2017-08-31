Сделку стоимостью более 700 млн рублей завершило ПАО «ВОЛГА Капитал». Компания стала владельцем существенной доли Новосибирского аффинажного завода.

Крупное новосибирское предприятие по производству драгоценных металлов «НАЗ» перешло в размере 80% акций во владение московской компании «ВОЛГА Капитал». О завершении сделки, сумма которой превысила 704 млн рублей, сообщили в пресс-центре компании.

«Инвестиционная компания ПАО «ВОЛГА Капитал» 25 августа завершила сделку по приобретению обыкновенных акций Акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод». К покупателю перешли акции в количестве 135 706 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, сумма сделки составила 704 042 728 рублей», — говорится в сообщении «ВОЛГА Капитал».

По словам генерального директора Станислава Машагина, приобретение акций новосибирского завода является надежным вложением, так как «актив является крупнейшим производством в своём секторе экономики». Продавцом акций выступил «Центр управления недвижимостью», который в июне приобрел 100% «золотого» завода за 880 млн рублей. Компания входит в холдинг AEON Corporation, где совладельцем выступает Роман Троценко.

ПАО «ВОЛГА Капитал» работает на финансовом рынке, осуществляя деятельность алготрейдера и оператора ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты. Объем операций за 2016 год составил более 1 трлн рублей. Выручка по РСБУ – 435 млрд рублей. «ВОЛГА Капитал» осуществляет также прямые инвестиции в проекты реального сектора экономики: проект «Обновление тягового подвижного состава железных дорог», проект «Скоростные магистрали», энергетические проекты.

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