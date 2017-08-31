Московская компания стала владельцем 80% акций Новосибирского аффинажного завода

 
 

Сделку стоимостью более 700 млн рублей завершило ПАО «ВОЛГА Капитал». Компания стала владельцем существенной доли Новосибирского аффинажного завода.

Крупное новосибирское предприятие по производству драгоценных металлов «НАЗ» перешло в размере 80% акций во владение московской компании «ВОЛГА Капитал». О завершении сделки, сумма которой превысила 704 млн рублей, сообщили в пресс-центре компании.

«Инвестиционная компания ПАО «ВОЛГА Капитал» 25 августа завершила сделку по приобретению обыкновенных акций Акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод». К покупателю перешли акции в количестве 135 706 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, сумма сделки составила 704 042 728 рублей», — говорится в сообщении «ВОЛГА Капитал».

По словам генерального директора Станислава Машагина, приобретение акций новосибирского завода является надежным вложением, так как «актив является крупнейшим производством в своём секторе экономики». Продавцом акций выступил «Центр управления недвижимостью», который в июне приобрел 100% «золотого» завода за 880 млн рублей. Компания входит в холдинг AEON Corporation, где совладельцем выступает Роман Троценко.

ПАО «ВОЛГА Капитал» работает на финансовом рынке, осуществляя деятельность алготрейдера и оператора ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты. Объем операций за 2016 год составил более 1 трлн рублей. Выручка по РСБУ – 435 млрд рублей. «ВОЛГА Капитал» осуществляет также прямые инвестиции в проекты реального сектора экономики: проект «Обновление тягового подвижного состава железных дорог», проект «Скоростные магистрали», энергетические проекты.

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