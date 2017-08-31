Сегодня конкурсная комиссия опубликовала итоги конкурса на выбор концессионера строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Сообщение о результатах опубликовано на сайте регионального минтранса.

Власти Новосибирской области выбрали компанию, которая будет строить четвертый мост через Обь. По результатам конкурса концессионером стала «Сибирская концессионная компания». Протокол вскрытия конвертов конкурсная комиссия обнародовала сегодня.

«Победителем конкурса было признано общество с ООО «Сибирская концессионная компания», конкурсному предложению которого был присвоен наивысший по итогам оценки конкурсных предложений», — говорится в документе.

В протоколе отмечено, что решение признать победителем именно «СКК» принято единогласно. Компания предложила капитальный грант (размер части расходов, принимаемым на себя концедентом) в размере 26 227 640 тыс. рублей. Начальное значение критерия конкурса – 26 277 640, 85 тыс. рублей.

Напомним, в рамках открытого конкурса в министерство транспорта Новосибирской области поступило две заявки. Одна из них — от ООО «Северо-Восточная магистраль» из Москвы. Другая от ООО «Сибирская концессионная компания» из Новосибирска.

Согласно контракту, «СКК» должен будет построить мост в течение пяти лет, а затем на протяжении еще 20 – содержать его. Проезд по мосту, напомним, будет платным. Окончательный размер тарифа власти обсудят с победителем конкурса, однако рассматривается возможность бесплатного проезда для общественного транспорта.

Стоимость реализации проекта составит 40,6 млрд рублей. При этом 26,2 млрд рублей вложит федеральный бюджет. Еще 4 млрд рублей потратит Новосибирская область — региональные деньги пойдут на подготовку площадки под строительство (в том числе снос и расселение 81 жилого дома). Остальные средства вложит инвестор.

ООО «Сибирская концессионная компания» зарегистрировано в Новосибирске. Ранее 75% акций компании владел «Сибмост», но позже АО вышло из соучредителей, и теперь эта доля принадлежит ООО «Производственная фирма «Вис». Структура Газпромбанка ООО «Финпроект» владеет 25% акций.

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