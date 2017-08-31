Мэр Новокузнецка выступил против строительства угольного разреза недалеко от города

Рядом с посёлком Апанас под Новокузнецком компания “Сибуголь” намеревается построить новый угольный разрез. Против строительства выступают не только жители, но и мэр Новокузнецка.

В Новокузнецке опасаются, что за городом будет уничтожена очередная природная зона. Так, в поселке Апанас, что неподалеку от Новокузнецка, предприятие «Сибуголь» планирует строительство нового угольного разреза. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов вместе с жителями выступил против предполагаемого строительства.

«У нас у всех наболело и накипело. Нам не нравится, всем новокузнечанам, мне не нравится, что город окружают разрезы. Будем разговаривать с департаментом угольной промышленности, с экологами, разбираться в этой ситуации. Я думаю, и глава Новокузнецкого района подключится», – передает слова градоначальника местное издание VSE42.RU.

Сергей Кузнецов также заявил, что не одобряет провоз угля через город. Как выразился мэр, «замечательные фасады» из-за угольной пыли стали грязными, несмотря на то, что в порядок их приводили не так давно – ко Дню шахтера. Однако воспрепятствовать этому мэр не может из-за существующего законодательства.

Руководитель АНО «Социальные технологии «Гаруда» Вадим Поткин прокомментировал проблему со строительством разреза. По его словам, граждане должны формировать свои претензии не к “Сибуглю”, а к главе района, так как именно власти передают в аренду земли.

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