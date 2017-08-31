Анатолий Радченко («Челентано»), который обвиняется в том, что он являлся лидером группы киллеров в новосибирской ОПС Трунова, сегодня предстал перед судом.

Заседание суда проходило в закрытом режиме в целях безопасности участников процесса. Однако ИА «Интерфакс-Сибирь» со слов гособвинителя Марины Морковиной сообщает, что органами предварительного следствия Анатолий Радченко обвиняется в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества, создании и руководстве бандой, которая совершила четыре убийства и покушение еще на четыре. Таким образом Анатолий Радченко обвиняется в организации преступного сообщества, убийствах, вымогательстве, покушении на мошенничество и мошенничестве.

Подсудимый отказался от суда присяжных — дело будет рассмотрено судьей единолично. В целом планируется допросить около 300 свидетелей, в том числе фигурантов других дел ОПС Трунова.

Напомним, что Анатолий Радченко скрывался от следствия и был задержан только в 2014 году на территории Австрийской республики.

По другим делам этой ОПС были осуждены сам Алесандр Трунов, а также — по обвинениям в причастности к сообществу — экс-советник администрации Новосибирской области Александр Солодкин-старший и его сын, бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкиин, а также бывший замначальника УФСКН России по региону Андрей Андреев.

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