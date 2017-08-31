В качестве директора дилерского центра Audi группы компаний «Автомир» в Новосибирске утвержден Сергей Подусов. Информацию об этом «КС» сообщили в пресс-службе ГК «Автомир». В настоящий момент топ-менеджер возглавляет ДЦ Skoda в Ярославле.

Сергей Подусов родился в Воронеже, изучал самолето-вертолетостроение в ВГТУ. Свою карьеру в автодилерском бизнесе начинал с позиции мастера-приемщика в компании «Автомир GM Воронеж». После этого он перешел на позицию начальника цеха ТО и ремонта в этой компании, а потом стал руководителем сервис бюро дилера.

В настоящее время директора дилерских центров «Автомира» в Новосибирске являются Аркадий Бирюков (Hyundai, Suzuki, Skoda), Дмитрий Канаев (Toyota) и Александр Синицын (Volkswagen, Renault).

Далее Сергей Подусов работал техническим директором в компании «Автомир Фольксваген», после чего перешел на позицию руководителя ДЦ Skoda в Ярославле.

Напомним, что московская группа компаний «Автомир», выигравшая тендер на право официально представлять в Новосибирске бренд Audi, планирует начать продажи автомобилей и сервисное обслуживание автомобилей в 4 квартале 2017 года, ориентировочно уже в ноябре. В ближайшее время в компании планируют приступить к реконструкции салона на Энергетиков для того, чтобы он удовлетворял стандартам Audi.

В год «Автомир» рассчитывает продавать свыше 200 автомобилей Audi. По данным «Автостат.Инфо», за 1 полугодие 2017 года в Новосибирской области было поставлено на учет всего лишь 18 новых автомобилей Audi. Для сравнения: за этот же период в Красноярском крае было поставлено на учет 86, в Кемеровской области — 46, а в Алтайском крае — 24 новых автомобиля Audi.

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