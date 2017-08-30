Красный проспект и ул. Фадеева в Новосибирске соединят в 2018 году

В следующем году новосибирские власти планируют завершить строительство второй очереди дороги по ул. Георгия Колонды. Проект в мэрии Новосибирска называют «стратегически важным» — дорога станет дублером улицы Богдана Хмельницкого.

В 2015 году по улице Георгия Колонды в Новосибирске было завершено строительство первой очереди дороги длиной 1,5 км, которая в будущем должна соединить Красный проспект и улицу Фадеева. На сегодня ведутся работы по строительству второй очереди от улицы Лебедевского до улицы Фадеева. Эти работы подрядчик ООО «Сибавтобан» должен завершить в октябре 2018 года. Об этом в компании доложили мэру Новосибирска Анатолию Локтю в ходе выездного совещания.

«Эта дорога имеет стратегическое значение, поскольку я ставлю цель – увеличить транспортную доступность для жителей 4, 5 и 6 микрорайонов Калининского района, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Качественно сделан первый участок дороги, который введён в строй в 2015 году, продолжается строительство второй очереди. Работы здесь ведутся интенсивно, их завершение запланировано на следующий год».

По состоянию на 30 августа на стройплощадке выровнено русло реки 2-й Ельцовки, ручьи объединены в одно русло, обустроен переезд через реку, а также укреплены берега. В апреле подрядчик приступит к асфальтированию дороги. После запуска в эксплуатацию второй очереди «Сибавтобан» приступит к третьему этапу работ.

«Мы уже приступаем к проектированию следующего этапа организации дорожного движения в этом направлении – по расширению улицы Объединения (до железнодорожного переезда) вдоль производственных корпусов завода «Север». Когда все работы будут завершены, жители отдалённых микрорайонов Калининского района не будут испытывать неудобств по проезду в центр города», – рассказал Анатолий Локоть.

Общая протяженность четырехполосной дороги составит 2,4 км. В 2015 году на первую очередь от Красного проспекта до ул. Лебедевского с перекрестком на ул. Светлановской было направлено 521 млн рублей. Второй этап строительства стартовал в 2016 году. Из городского и областного бюджетов на это предусмотрено 482,58 млн рублей.

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