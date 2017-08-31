Автомобили немецкой марки Audi уже давно стали для многих клиентов эталоном в премиум-сегменте. Cовременный и технологичный дизайн, отличная управляемость и высокий уровень безопасности — все это присуще именно Audi. Официальный дилер марки в Барнауле предоставляет отличную возможность купить и обслужить автомобиль на выгодных условиях.

Audi — легендарный бренд, автомобили которого вобрали в себе все достижения марки за более чем столетнюю историю ее существования на рынке. Это позволяет клиентам погрузиться в уникальный мир превосходства высоких технологий, сочетания комфорта с удовольствием от вождения автомобиля с постоянным полным приводом quattro.

Для покупки и обслуживания автомобиля Audi важно обращаться именно к официальным дилерам марки, которые аккредитованы для работы с маркой ее российским импортером. Это гарантирует, что у официального дилера клиент получит наилучший сервис и профессиональное обслуживание автомобилей. Кроме того, важно, чтобы дилер имел многолетний опыт работы с маркой на рынке и обладал хорошей репутацией в регионе. Если в Новосибирске за последние 10 лет сменилось уже трое дилеров Audi, то в Барнауле ситуация обстоит диаметрально противоположным образом. Все это время марку официально представляет Ауди Центр Барнаул, имеющий огромный опыт работы с этим брендом. Компания является частью «АлтайЕвроМоторс» — крупного и стабильного мультибрендового дилера, который официально представляет в Алтайском крае бренды Audi, Skoda, Volkswagen, а также является утвержденным кандидатом в официальные дилеры Porsche в Алтайском крае.

В августе 2015 года компания открыла полнофункциональный дилерский центр Audi, построенный в полном соответствии с высокими стандартами марки. Если раньше шоу-рум и сервисный центр Audi в Барнауле располагались отдельно друг от друга, по разным адресам, что создавало некоторые неудобства для клиентов, то новый дилерский центр на Павловском тракте объединил сразу четыре направления — продажу новых автомобилей Audi, автомобилей Audi c пробегом, сервисный центр послепродажного обслуживания и отдел продаж оригинальных запасных частей и аксессуаров. Новый салон соответствует высоким стандартам марки Audi. Строительство нового здания продолжалось полтора года. Общая площадь автоцентра составляет 2500 кв. м, из которых 500 кв. м приходится на шоу-рум. Сервисная зона, оборудованная девятью постами, занимает 700 кв. м. Возможность представления марки в полнофункциональном салоне предоставляет клиентам совсем другой уровень бренда, нежели во временном решении.

Любой клиент может выбрать свой Audi из автомобилей, представленных в выставочном зале дилера, или заказать автомобиль в индивидуальной комплектации, полностью соответствующей его желаниям. Кроме того, в салоне можно приобрести и установить оригинальное дополнительное оборудование для автомобилей Audi.

Ауди Центр Барнаул можно считать наиболее оптимальным вариантом выбора сервисного центра для обслуживания своего автомобиля Audi для того, чтобы не потерять в гарантии. Квалифицированный персонал, который регулярно проходит обучение у импортера, индивидуальный подход к каждому клиенту, грамотная консультация и готовность решить любые вопросы, связанные с автомобилем, — все это проверенные многолетней практикой принципы работы, которым следует дилер. Ауди Центр Барнаул придерживается стандартов Audi Top Service, которые говорят, что клиент может получить одинаково качественное обслуживание, к какому бы официальному дилеру Audi он не заехал — хоть в Барнауле, хоть в родном для марки Ингольштадте. Официальное сервисное обслуживание может быть выгодным. Стоимость нормо-часа в «Ауди Центре Барнаул» самая низкая среди официальных дилеров марки в Сибири.

Также стоит отметить, что на автомобили марки Audi производителем предоставляется гарантия качества на срок два года, а также на дополнительные два года или до достижения общего пробега автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит ранее), при этом в первые два года пробег не ограничивается и не учитывается. Такие условия сложно встретить у какого-либо другого премиум-бренда.

Кроме того, Ауди Центр Барнаул на постоянной основе предлагает различные сервисные акции. Например, комплимент в размере 10 000 рублей для Audi старше четырех лет. Cертификат на 10 000 рублей — это знак признательности за доверие к бренду Audi. Для того чтобы его получить, необходимо ввести VIN клиентского автомобиля на сайте www.audi.ru и приехать в Ауди Центр Барнаул, чтобы привести автомобиль в безупречную форму на выгодных условиях. Предложение действует до 30 сентября 2017 года.

Новосибирские клиенты в отсутствие официального дилера все чаще выбирают «Ауди Центр Барнаул» для обслуживания своего автомобиля и высоко оценивают уровень работы дилера. «На свое первое ТО я поехал к дилеру в Барнауле. Мне понравился уровень сервиса, нас очень вежливо и клиентоориентированно обслужили», — отмечает собеседник «КС» из бизнес-сообщества Новосибирска. «Я ездил на сервис в Ауди Центр Барнаул и попутно посетил презентацию Audi Q5 в Барнауле. После посещения дилерского центра у меня остались приятные впечатления», — солидарен с коллегой еще один новосибирский клиент Audi.

Клиентами Ауди Центра Барнаул являются известные предприниматели Сибири, деятели государственной власти и культуры. Например, звезда российского кино Сергей Астахов посещал Ауди Центр Барнаул. Актер является давним поклонником бренда Audi.

Стоит отметить, что в дилерском центре представлены последние новинки Audi. Так, 3 июня в Ауди Центре Барнаул прошла премьера нового Audi Q5. Гости праздника смогли почувствовать динамику и познакомиться с прогрессивными технологиями автомобиля в рамках тест-драйва. Audi Q5 — абсолютный победитель в категории «SUV и кроссоверы в ценовой категории от 30 000 до 50 000 евро» по версии Auto Bild Allrad — крупнейшего в Европе журнала, посвященного полноприводным автомобилям. Новый внедорожник убеждает сразу — и комфортом, и стилем, и динамикой. Мощный двигатель, система постоянного полного привода quattro, адаптивная пневматическая подвеска, просторный эргономичный салон и лучшая аэродинамика в своем классе позволят любое путешествие с новым Audi Q5 сделать легкой и приятной прогулкой.

Впрочем, любое клиентское мероприятие подразумевает не только знакомство с новинкой, но и просто приятное времяпровождение. Это и виртуальные развлечения, и фотозона, и изысканный фуршет, и различные мастер-классы. Новосибирские клиенты могут в любое удобное для себя время приехать в Барнаул, пройти тест-драйв, оформить заказ и получить желаемый автомобиль.

В Ауди Центре Барнаул клиенты могут воспользоваться специальными предложениями на весь модельный ряд Audi: выгодные финансовые и ценовые условия, тарифы страхования каско, сервисные контракты.

В Ауди Центре Барнаул уделяется пристальное внимание и финансовым аспектам покупки автомобиля. В дилерском центре есть отдел кредитования, страхования и лизинговых услуг. Это позволяет предложить клиентам интересные кредитные программы, благодаря которым стать владельцем автомобиля Audi можно уже сейчас на самых комфортных условиях. Если клиент не хочет изымать деньги из оборота своей компании, профильные специалисты дилерского центра подберут оптимальные кредитные и лизинговые схемы.

И еще один приятный аргумент. Клиентам из Новосибирска при визите в Ауди Центр Барнаул на сервисное обслуживание дилер дарит пригласительный билет в VIP-зал Audi Hall на две персоны, где можно с комфортом провести время за просмотром новинок кинематографа.



Ауди Центр Барнаул,

Павловский тракт, 164, тел. +7 (3852) 29 00 00

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