Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов

Теперь все клиенты Бинбанка могут пользоваться единым сервисом «Бинбанк online 2.0»: мобильный банк и интернет-банк. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Напомним, что после завершения в ноябре прошлого года юридического объединения Бинбанка и МДМ Банка продолжалась интеграция онлайн-сервисов двух банков, при этом клиенты Бинбанка и прежнего МДМ Банка пользовались разными мобильным и интернет-банком. Теперь всем клиентам предлагается перейти на единый онлайн-сервис «Бинбанк online 2.0» (прежняя версия системы называлась «МДМ online») с обновленным дизайном, интуитивно понятным интерфейсом и удобными дополнительными настройками. Именно эта система заняла первое место в ежегодном рейтинге интернет-банков Internet Banking Rank 2017, подготовленном аналитическим агентством Markswebb Rank & Report.

«Бинбанк online 2.0» легко активировать самостоятельно на сайте или в мобильном приложении на смартфоне. Для активации достаточно указать номер мобильного телефона и четыре последние цифры карты или номера счета, после чего создать логин и пароль. Клиентам, которые ранее пользовались «МДМ online», активация «Бинбанк online 2.0» не требуется. В обновленных мобильном и интернет-банке автоматически станут видны все карты и счета, независимо от того, в каком из двух банков они были открыты ранее – до объединения Бинбанка и МДМ банка.

В «Бинбанк online 2.0» помимо привычных функций клиентам доступна активация новых карт, смена ПИН-кода, анализ свои расходов, получение расширенных выписок по картам и счетам, удобные фильтры поиска проведенных операций. Также система позволяет привязывать карты сторонних банков.

С помощью онлайн-сервиса Бинбанка можно осуществлять быстрые денежные переводы, пополнять свои карты с карт других банков, переводить средства клиентам Бинбанка по номеру телефона, открывать накопительные счета с указанием цели (например, на отпуск, автомобиль или обучение).

Каждый клиент в «Бинбанке online 2.0» может получить помощь, проконсультировавшись через онлайн-чат с сотрудником банка. Также клиентам доступны индивидуальные настройки интерфейса: к примеру, можно изменить фон и список отображаемых продуктов, настроить расположение меню и скрыть баланс.

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