Интернет-голосование, проведение которого инициировали в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, завершилось. Об итогах рассказали в пресс-службы управления.

Жители Алтайского края приняли участие в интернет-голосовании, в котором предлагалось выбрать, на что потратить средства курортного сбора. Напомним, по предварительным оценкам, регион сможет получать ежегодно порядка 50 млн рублей от сбора с отдыхающих в городе-курорте Белокуриха.

Большинство участников голосования предложили благоустроить в Белокурихе пешеходную зону и велосипедные дорожки. Таковых было 26% от общего числа проголосовавших. За благоустройство территории лесов, которые прилегают к городу-курорту, отдали свой голос 16% участников. 14% принявших участие в опросе считают, что на деньги турсбора необходимо оснастить въезд в Белокуриху информационными стендами, санитарно-гигиеническими помещениями, благоустроить территорию. Одинаковое число людей проголосовали за обустройство терренкуров и пеших маршрутов и реконструкцию «Ореховой аллеи» — по 13%. Реконструкцию и благоустройство спортивно-рекреационных объектов поддержало только 10% респондентов.

«Участники опроса могли написать свой вариант использования курортного сбора. Респонденты предлагали «увеличить штат природоохранного надзора в целях сохранения природы и повышения мер безопасности для отдыхающих», «асфальтировать улицы», создать необходимую инфраструктуру для инвалидов», — рассказали в управлении и добавили, что результаты будут приняты к сведению при разработке закона.

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