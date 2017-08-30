Райффайзенбанк запускает карту и приложение для детей

С 1 сентября Райффайзенбанк запускает дебетовую карту «Детская карта Райффайзенбанка» и мобильное приложение Райффайзен-Start для детей от 6 до 17 лет.

Для детей до 14 лет карта оформляется как дополнительная к счету одного из родителей. Владелец счета имеет возможность установить лимиты на ежедневные траты и снятие наличных, ограничения на покупки в интернете, а также получать SMS-оповещения о транзакциях.

Карты будут выпускаться с несколькими дизайнами на выбор, а для клиентов 14+ на все категории покупок, оплаченных безналично, будет начисляться кэшбэк 5%. Максимальный размер вознаграждения – 2,4 тыс. рублей в год. Карта может быть выпущена как к счету одного из родителей, так и к счету ребенка, но при согласии одного из родителей.

При расчетах картой детям и родителям доступны скидки у партнеров банка. Для владельцев детской карты банк также запускает отдельную телефонную линию 8 800 770 06-18 с упрощенным голосовым меню.

Детское мобильное приложение Райффайзен-Start может бесплатно скачать в Apple Store или Google Play любой ребенок. Сервисом можно пользоваться как независимым продуктом для учета наличных денег либо «привязать» к нему детскую карту банка.

В мобильном приложении Райффайзенбанка есть все самые нужные функции для детей. С помощью Райффайзен-Start изо дня в день ребенок может учитывать карманные деньги, наличные траты и по детской карте банка, создавать конкретные цели и копить на них. Возможность следить за статистикой расходов позволяет правильно оценивать и корректировать их.

Из приложения ребенок может попросить у родителей средства на свои цели или расходы, если родители – клиенты банка. Запрос придет в аккаунт интернет-банка (приложение можно синхронизировать с «Райффайзен-Онлайн» одного из родителей).

«Мы проанализировали потребности наших клиентов и поняли, что более 35% уже обслуживаются у нас всей семьей, и многие хотели бы оформить карты для детей. Как показали наши исследования, для родителей важно иметь возможность контролировать расходы ребенка и с помощью банковских продуктов обучать детей финансовой грамотности. Для младшего возраста важен дизайн и игровой формат, для подростков – кэшбэк, технологичность, стиль. В итоге мы создали карту с опциями установления лимитов на операции, SMS-оповещением, чтобы родители могли контролировать операции детей, а также ярким дизайном, кэшбэком и приложением, чтобы для ребенка ее использование было комфортным и увлекательным», — рассказывает руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер.

«Наше приложение для детей Райффайзен-Start – это новый для рынка продукт. Существует множество сервисов для учета расходов и планирования бюджета, но большинство из них ориентированы на взрослую аудиторию. Мы сделали продукт, который будет интересен детям благодаря простому и яркому интерфейсу, визуализации целей и другим функциям. Интеграция приложения с детской картой сделает процесс учета расходов и доходов еще более удобным для детей и родителей», — отметила руководитель отдела электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталия Масарская.

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