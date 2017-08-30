В Новосибирской области официально запустили Систему-112

В Новосибирской области заработал единый номер службы экстренного вызова. Официальный запуск в постоянную эксплуатацию на территории всего региона был дан сегодня, 30 августа.

Сегодня в центре обработки вызовов Системы-112 состоялась презентация и официальный запуск службы экстренных вызовов. В СФО Новосибирская область стала первым регионом, где Система-112 запущена в постоянную эксплуатацию. По стране область — девятая. Запуск системы велся с 2013 года, на это потребовалось порядка 400 млн рублей и половину финансирования обеспечивал федеральный бюджет. К системе подключены все экстренные службы: полиция, скорая помощь, пожарная охрана и т.д. Теперь, по ожиданиям специалистов, время реагирования на звонок может сократиться на 15%. Так, например, начальник регионального ГУ МЧС России Виктор Орлов рассказал, что система при работе в тестовом режиме позволила сократить время реагирования на вызов с 11 до 6 — 7 минут.

«Главная цель внедрения Системы-112 – уменьшение времени реагирования экстренных оперативных служб. Среди задач системы – повышение эффективности экстренных оперативных служб, предупреждение возможных угроз, организация удобного вызова экстренных служб по принципу «одного окна», уменьшение возможного социально-экономического ущерба», — пояснили в областном правительстве.

По слова губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, запуск системы потребовал проведения большой работы, в том числе по подготовке территориальных единых диспетчерских пунктов в муниципальных районах.

«Сегодня в рамках Системы-112 задействованы 228 специалистов, все прошли специальную трехсотчасовую подготовку. В тестовом режиме система работает в нашем регионе с 1 января 2017 года, в среднем принимая более 2400 вызовов в сутки. Единая, интегрированная система повышает оперативность реагирования, а зачастую это вопрос спасения жизни людей», – рассказал на презентации глава региона.

В регионе заработали два таких центра для обработки вызовов. Сделано это с учетом того, что если последует сбой и технические неполадки, то Система-112 продолжит работать.

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