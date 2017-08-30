В иркутском аэропорту будет построен новый терминал. Эти работы планируется завершить к концу 2019 года, рассказал на пресс-конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

К концу 2019 года в международном аэропорту «Иркутск» заработает новый терминал. Сейчас идет проектирование и подготовительная работа к строительству. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, в прошлом году аэропорт стал первым среди российских авиаузлов по динамике роста пассажиропотока. Именно это заставило иркутскую власть задуматься о реконструкции действующего аэропорта, так как при таких темпах роста через несколько лет он перестанет справляться с пассажиропотоком.

«Основной смысл реконструкции существующего аэропорта – это строительство нового терминала. Он будет смежный: международный и внутренний с современными системами безопасности, обслуживания пассажиров и багажа. Для нового терминала потребуется реконструкция подъездных путей по улице Ширямова. По тем проектам, которые проектировщики сделали, на все работы потребуется около 8 млрд рублей», – рассказал глава региона Сергей Левченко.

В области будет вместе с тем построен новый аэропорт. Конкурс объявят до конца года. По словам Левченко, будут выбраны четыре инвестора, а четверть средств вложит государство, на которые будет построена взлётно-посадочная полоса.

Площадку, где расположится новый аэровокзал, губернатор не стал называть, потому что, как выразился губернатор, «как только это станет известно, там скупят все мелкие участки и потом замучаешься выкупать».

Напомним, что для реконструкции действующего международного аэропорта власти Иркутской области вместе с холдингом «Новапорт» Романа Троценко организовали управляющую компанию. Под управлением холдинга находятся аэропорты в Чите, Челябинске, Томске, Барнауле, Астрахани, Волгограде, Новосибирске, Тюмени, Мурманске, Перми, Кемерове, Калининграде и Минеральных водах.

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