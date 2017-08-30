Глава сельсовета в Куйбышевском районе пойдет под суд. Ему инкриминируют получение взяток и незаконное хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

За совершение 17 преступлений пойдет под суд глава Абрамовского сельсовета в Куйбышевском районе Новосибирской области. Так, чиновника обвинили в получении взяток на сумму 365 тыс. рублей, в незаконном хранении боеприпасов, приобретении путем обмана прав на пять земельных участков общей площадью 1,7 га и стоимостью свыше 2,3 млн рублей. Кроме того, ему инкриминируют девять фактов превышения должностных полномочий при выделении земельных участков на территории поселения и присвоение имущества сельсовета на сумму свыше 51 тыс. рублей. В частности, среди этого имущества в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области называют сварочный аппарат, компьютер, металлическую трубу длиной 120 м. Преступления совершались на протяжении семи лет – с 2009-го по 2016 год.

Чиновника уже лишили поста главы сельсовета, и сейчас он находится под домашним арестом, не признавая свою вину. На его имущество общей стоимостью 24,2 млн рублей правоохранители наложили арест. Вскоре уголовное дело будет направлено в суд.

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