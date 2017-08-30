К концу года в Алтайском крае откроют завод по переработке гречихи

В Алейском районе Алтайского края, являющегося лидером по производству гречневой крупы в стране, откроют новый завод по переработке гречихи. Вложения оцениваются в размере 82 млн рублей, передает ТАСС.

Торговая компания «Сибиряк», используя лишь свои средства, в этом году планирует открыть в Алейском районе Алтайского края завод по переработке гречихи. На строительство завода компания направила 70 млн рублей, а еще 12 млн рублей пойдут на подготовку линии по фасовке. ТАСС уточняет, что предприятие должно заработать к декабрю 2017 года, его мощность составит 60 тонн в сутки. Директор компании Евгений Никифоров во время визита губернатора края Александра Карлина рассказал, что «Сибиряк» в проекте не использует заемные средства, и все вложения принадлежат компании.

Когда завод введут в эксплуатацию, то закупать сырье планируется у фермеров в Алейском и соседних районах, а основными покупателями крупы станут регионы европейской части России и, возможно, Казахстан.

К слову, недавно «КС» писал, что в этом году алтайские сельхозпредприятия засеяли гречихой намного больше площадей, чем необходимо для региона и страны. Вследствие этого, закупочная цена на нее упала.

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