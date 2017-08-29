ЦБ рассказал, как поможет банку «Открытие»

Банк России сообщил о мерах, которые будут приняты для повышения финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В банке уже назначена временная администрация, которая будет способствовать оздоровлению финансовой структуры, ранее активно участвовавшей в интеграционных сделках и присоединявшей к себе более мелкие банки.

Банк России будет участвовать в качестве основного инвестора банковской группы «с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора».

Меры будут реализованы совместно с действующими собственниками и руководителями ФК «Открытие» во главе с Вадимом Беляевым, чтобы деятельность финансового учреждения не прерывалась.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» создан в 1992 году. Его основателем является Вадим Беляев. В ходе многочисленных интеграционных сделок в состав банковской группы вошли «Номос-Банк», «Номос-Банк Сибирь» (ранее «ВЕФК Сибирь»), «Ханты-Мансийский банк», «Новосибирский муниципальный банк», «Банк Петрокоммерц», национальный банк «ТРАСТ», «Росгосстрах банк», а также другие банки. По объему активов банк «Финансовая Корпорация Открытие» занимает 8 место среди банков и является одним из самых крупных частных банков России. Инфраструктура банковской группы включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений. Управляющей филиалом Новосибирский банка «Открытие» является Ирина Демчук.

Также уточняется, что банк «Открытие» продолжит работу в прежнем режиме. Все обязательства будут исполнены. А ЦБ обеспечит финансовую поддержку для непрерывности работы. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

В состав временной администрации по управлению ФК «Открытие» войдут сотрудники Центробанка и ООО «УК ФКБС».

Также продолжат работу в обычном режиме организации и сервисы финансовой корпорации. В их числе «Росгосстрах», Национальный банк «ТРАСТ», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «Открытие Брокер», а также «Точка», Рокетбанк и другие структуры.

«Понимаю, что последнее время было много суеты и слухов вокруг «Открытия». Теперь они закончились, — отметил на своей странице в Facebook вице-президент ХМБ «Открытие», гендиректор банка «Точка» Борис Дьяконов. — Операции будут идти в обычном режиме. В отличие от привычных временных администраций, это не остановка банка, мораторий и т.д, это просто передача поста председателя правления людям из ЦБ».

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