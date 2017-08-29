Сергей Семка рассказал о проекте госкорпорации «Ростех» в сфере мусоропереработки

На конференции «Мусорная концессия – за и против?», прошедшей в рамках городской ассамблеи 29 августа, заместитель губернатора НСО Сергей Семка рассказал о предстоящих перерасчетах твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области и инициативах госкорпорации «Ростех».



В Новосибирске 29 августа прошла конференции «Мусорная концессия – за и против?», посвященная концессионному соглашению, заключенному между правительством региона и компанией «Экология-Новосибирск» и предусматривающему строительство двух мусоросортировочных заводов в Новосибирской области. Присутствовавший на мероприятии заместитель губернатора НСО Сергей Семка сообщил, что 30 августа на общественном совете при департаменте по тарифам региона будут представлены результаты перерасчета объемов твердых коммунальных отходов, затем эти подсчеты будут представлены на заседании рабочей группы. «В новосибирской агломерации этот объем (твердых коммунальных отходов) составляет 1,1 млн тонн в год. Таким образом, этого хватает не только для работы проектируемых мусоросортировочных комплексов, но и для строительства мусороперерабатывающего завода. Также мы готовы еще рассмотреть предложения от других инвесторов», – отметил Сергей Семка, основываясь на предварительных данных.

Также он заметил, что предложения от других инвесторов на строительство предприятие по обращению с ТКО поступали, но «до конкретного инвестиционного предложения они не доходили». Также, по словам вице-губернатора, глава Новосибирской области Владимир Городецкий встречался с представителями госкорпорации «Ростехнологии». «На память говорю, что согласно проекту компании, Новосибирская область была пересечена прямыми линиями между полигонами. Каким-то образом мусор должен был перемещаться даже через озера. Тем не менее до конкретного инвестиционного предложения дело не дошло», – сообщил чиновник.

Напомним, о том, что в правительстве региона обсуждается проект «Ростеха» в сфере мусоропереработки писал «КС». Информацию о том, что компания пока не планирует сотрудничать с Новосибирской областью, подтвердили и в самом «Ростехе». «Запросы от Новосибирской области не поступали, но если представители к нам обратятся, готовы рассмотреть», – сообщили «КС» в пресс-службе госкорпорации.

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