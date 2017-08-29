В мэрии Новосибирска определились с выбором концессионера по теплосетям

Рабочая группа мэрии Новосибирска сегодня, 29 августа, рассмотрела заявки на получение в концессию теплосетей Новосибирска и 21 котельной. Несмотря на появление еще одного участника, решение комиссии оказалось предсказуемым.

Напомним, что согласно федеральным требованиям, теплосети Пашино и ОбьГЭС, а также 21 котельную необходимо передать в концессию. Поддержало эту инициативу АО «СИБЭКО», которое направило в мэрию соответствующее предложение.

Рассматривался этот вопрос и на заседании комиссии по горхозяйству совета депутатов Новосибирска. Часть депутатов также согласилась с передачей теплосетей и локальных котельных в концессию.

Прием заявок длился включительно до 28 августа. Сегодня, 29 августа, рабочая группа мэрии, в которую вошли специалисты департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, департамента правовой и кадровой работы, департамент экономики и стратегического планирования мэрии и МУП «Энергия», подвела итоги.

Как пояснили «КС» в пресс-центре мэрии, рабочая группа рассмотрела единственную заявку о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от ООО «Энергетическая сетевая компания».

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Энергетическая сетевая компания» зарегистрирована 31 мая 2016 года. Уставной капитал – 10 тыс. руб. директором и учредителем является Александр Корнилов.

Пакет документов, которые представила компания, не соответствовали заявленным требованиям в части обеспечения финансирования. У заявителя не оказалось средств в размере 5% от инвестиций, заявленных в проекте концессионного соглашения.

«В соответствии с частью 4.10 статьи 37 закона «О концессионных соглашениях» концессионное соглашение подлежит заключению с АО «СИБЭКО» на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте этого документа с внесенными изменениями, без проведения конкурса», – сообщили в пресс-центре мэрии.

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