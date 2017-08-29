В понедельник, 28 августа, на рабочем совещании, посвященном реализации на территории области федерального закона «Об отходах производства и потребления», губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объявил о приостановке всех работ в рамках проекта так называемой «мусорной концессии». Глава региона объяснил свое решение необходимостью более тщательного обсуждения и дальнейшего согласования проекта с экспертным сообществом, депутатским корпусом и самыми широкими слоями общественности. Здесь же Владимир Городецкий сделал поручение провести все необходимые мероприятия для достижения «максимального общественного консенсуса».

Напомним, что действия правительства Новосибирской области (НСО) в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов были продиктованы прежде всего требованиями федерального законодательства. В частности, последними изменениями в 89­м федеральном законе «Об отходах производства и потребления». Его новая редакции, принятая 28 декабря 2016 года, если не углубляться в детали, предусматривает не только создание специальных условий для сбора, хранения и переработки ТБО, но и подключение к процессу новой структуры — регионального оператора, который и призван обеспечивать экологическую безопасность, энергетическую и экономическую эффективность сбора и переработки ТБО. Под экономической эффективностью подразумевается максимально полный возврат в производство вторичного сырья. Все эти требования должны быть выполнены не позднее 1 января 2019 года.

Успешная реализация любых начинаний невозможна без максимального общественного консенсуса

«Изменения, которые были внесены в федеральный закон, не просто ужесточили, а вообще изменили всю систему обращения с отходами, — отметил Владимир Городецкий. — Они уже сегодня не позволяют работать в том старом режиме, в котором мы работали раньше. В Новосибирской области к настоящему времени мы практически выполнили все обязательные нормы. Мы разработали региональную схему и программу «Обращения с ТБО», утвердили ее на уровне Правительства региона. Надо сказать, что и сам закон непрост в исполнении, поэтому федеральное правительство уже вынуждено кое-­где продлевать сроки его исполнения».

Кроме того, глава региона подчеркнул, что сейчас на территории НСО действует большое количество свалок и полигонов для утилизации ТБО, не отвечающих техническим и экологическим нормам. А наибольшую тревогу вызывает Гусинобродская свалка. Поиском решения проблемы правительство занималось в течение полутора лет, и в результате этой работы и было заключено концессионное соглашение.

По этому соглашению, компания «Экология – Новосибирск» в течение нескольких ближайших лет должна была построить в Раздольном и Верх­Туле два мусоросортировочных завода с полигонами для захоронения ТБО, не подлежащих переработке. Сам договор в ходе обсуждения в правительстве и профильном комитете Законодательного собрания региона претерпел целый ряд изменений. По аналогии с концессией на строительство четвертого моста областной бюджет должен был компенсировать концессионеру возможную недополученную прибыль.

Однако эксперты усмотрели завышение нормативов в части гарантированных объемов ТБО, которые могли привести к дополнительной нагрузке на бюджет области в размере от 350 млн рублей до более чем 420 млн рублей. И это только в первые два года работы комплексов переработки мусора. Кроме того, вызывало вопросы и территориальное размещение будущих заводов и полигонов. Депутаты, общественники, простые граждане настаивали на пересмотре условий концессии. Были вновь проведены консультации с парламентариями и внесены очередные изменения в условия договора. Однако, несмотря на начавшееся уже строительство, критика не утихала. Тогда в назревающий конфликт и вмешался губернатор, распорядившийся заморозить строительство.

«К сожалению, в настоящий момент мы видим, что это концессионное соглашение стало неким камнем преткновения, — посетовал губернатор. — С одной стороны, хорошо, что оно вызвало бурное обсуждение в сообществе, это нормально. С другой стороны, не видеть проблемы и подходов к решению, думаю, неправильно. Причина этому, как я вижу — не в полной мере выстроенный диалог между правительством вместе с нашим партнером «Экология – Новосибирск» и депутатами Законодательного собрания НСО, городского Совета, общественниками. Убежден, что успешная реализация любых начинаний невозможна без максимального общественного консенсуса. Ввиду современной оценки этой ситуации я считаю необходимым провести перезагрузку обсуждения дальнейших путей реализации программы «По обращению с отходами» на территории Новосибирской области».

Теперь дальнейшее разрешение ситуации через построение широкого диалога между правительством и общественностью находится в руках двух заместителей главы региона — Юрия Петухова и Сергея Семки. Последний, сразу же по завершении совещания, рассказал о конкретных шагах по выполнению губернаторского поручения.

«У нас уже намечена организация обсуждений по четырем аспектам: экологический, технологический, финансовый аудит, а также по направлению социальных и бюджетных рисков. От всех ждем непосредственного активного участия. Однако сразу хочу сказать, что хотелось бы слышать не просто критику, но и конструктивные предложения, чтобы работа была интересная и во благо. Работа будет проходить ровно столько, сколько понадобится для выработки необходимого решения. Но, еще раз подчеркну, федеральный закон в сроках нас ограничивает», — подытожил замгубернатора.

Владимир Городецкий допустил, что по итогам очередного этапа переговоров с депутатами и общественностью концессионное соглашение с компанией «Экология – Новосибирск» может быть вовсе расторгнуто, но это означает большую потерю времени. Поэтому губернатор призвал провести все необходимые мероприятия по «перезагрузке» общественного обсуждения в разумные сроки. Времени до конца 2018 года не так уж и много, а, согласно новым поправкам в федеральный закон, использование нелицензированных свалок приведет к сокращению государственных ассигнований на различные экологические программы. Это значит, что местные и региональный бюджеты могут недополучить порядка 1,5 млрд рублей.

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