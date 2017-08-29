Россельхозбанк увеличит льготное кредитование аграриев на 110 млрд рублей

 
 

Россельхозбанк получил одобрение Минсельхоза России на включение в реестр потенциальных заемщиков по программе льготного кредитования АПК очередных заявок. Благодаря оперативному согласованию Минсельхозом России всех заявок клиентов банка, РСХБ получил возможность направить аграриям льготных кредитов на инвестиционные цели еще на 110 млрд рублей.

По состоянию на 1 августа Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК более 22 млрд рублей инвестиционных кредитов по ставке не выше 5% годовых. Таким образом, более 450 сельхозпредприятий из 48 регионов России получили возможность приобрести новую технику и оборудование, расширить производственные площади и приступить к реализации инвестиционных проектов.

В настоящий момент банк выступает ключевой финансовой организацией в рамках реализации нового механизма льготного кредитования, обеспечивая по нему основной объем выдач.

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