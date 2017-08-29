В Алтайском крае открылась первая лаборатория для проверки лекарств

В Барнауле лечебные учреждения теперь смогут проверять лекарства на предмет фальсификации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевой минздрав.

В Барнауле заработала первая в Алтайском крае испытательная лаборатория «Аптеки Алтая». Раньше ближайшая для проведения мониторинга лекарственных препаратов на предмет фальсификации была в Новосибирске.

«Ранее проверить качество лекарственных препаратов было возможно только в Новосибирске. Теперь лечебные учреждения и фармацевтические компании могут делать это на месте, значительно сокращая время получения результатов. Также в лабораторию может обратиться и любой житель, чтобы протестировать препарат», — цитирует «Интерфакс» представителя министерства здравоохранения Алтайского края.

В ведомстве также рассказали о строительстве на территории медицинского кластера в Барнауле Центра медицинской реабилитации ортопедотравматологического профиля. Он будет введет в эксплуатацию до конца 2018 года. Проект, как отмечают краевые власти, является одним из самых масштабных за последние десятилетия и строится в рамках государственно-частного партнерства.

«На 19 августа возведены подземные части двух из трех корпусов, ведутся работы по бетонированию перекрытий подвальной части. Общая площадь центра составит порядка 11 тыс. кв. м, что позволяет говорить о том, что проект является одним из самых масштабных, среди проектов такого рода на территории Российской Федерации за последние десятилетия», — рассказали о ходе работ в региональном минздраве.

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