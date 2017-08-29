Сегодня, 29 августа в Кемерово начал работу первый ресторан новосибирской сети «МясоRoob» на 60 посадочных мест. В планах компании — открытие до конца года еще порядка шести заведений.

Первый ресторан «МясоRoob» в Кемерово начал работу во вторник, 29 августа. Как сообщила директор по маркетингу сети ресторанов «МясоRoob» Елена Левченко, заведение площадью 77 кв. метров расположилось в центре города на Советском проспекте. Объем инвестиций в проект — порядка 6 млн рублей. Проектирование и стройка продолжались 2,5 месяца.

«Сейчас в активной стройке также находится первый ресторан «МясоRoob» в Нижнем Новгороде на улице Большая Покровская. Он займет 98 кв. метров. Предположительная дата открытия ресторана — начало октября», — отметила Елена Левченко.

Заведение в Нижнем Новгороде, как и в Кемерово, будет открыто по франшизе. «На данный момент на стадии подписания договоров у нас еще семь городов, среди которых есть как северные города, так европейская и азиатская часть России. До конца года мы планируем запустить еще минимум пять ресторанов, а в 2018 году ставим амбициозные планы на открытие 30 ресторанов сети «МясоRoob» по всей России», — подчеркнула Левченко.

В Новосибирске на данный момент работает три ресторана «МясоRoob» — на Вокзальной магистрали, Красном проспекте и в Академгородке.

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