В минпромторге Новосибирской области в сентябре начнут принимать заявки на предоставление субсидий предприятиям медицинской промышленности.

С 11 сентября в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области начнут прием заявок на предоставление субсидий. Господдержку из областного бюджета смогут получить организации, занятые в медицинской промышленности. Крайний срок для приема заявок в конкурсном отборе – 2 октября 2017 года.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что конкурсный отбор будет проходить 17 октября, а субсидию предприятия смогут получить на ряд направлений. В числе того, что покроет господдержка, — проведение доклинических (в том числе технических или токсикологических) или клинических испытаний и исследований медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий.

Медпредприятия региона, разрабатывающие и производящие образцы продукции медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, также смогут возместить часть затрат на свою деятельность. Наконец, субсидия будет направлена на создание или усовершенствование (модернизацию, расширение области аккредитации) специализированных аккредитованных лабораторий по предоставлению услуг организациям, осуществляющим деятельность в сфере разработки и производства медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий.

Господдержка будет проходить в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы. Помимо предприятий медицинской промышленности, помощь будет оказана научно-производственным центрам, а также тем организациям, которые осуществляют техперевооружение действующих производств.

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