«Сибирское молоко» открыло в Томской области ферму с объемом инвестиций в 332 млн рублей

Сегодня в Асиновском районе Томской области прошла церемония открытия молочной фермы компании «Сибирское молоко». На сегодня это первая очередь большого проекта.

В селе Ягодное Асиновского района Томской области с 29 августа заработала молочная ферма на 400 фуражных коров. Ее строительство велось с апреля 2016 года. Инвестор ООО «Сибирское молоко» планирует в течение трех лет увеличить племенное стадо до 1,7 тыс. голов и вложить в проект порядка 1,1 млрд рублей.

Введенный сегодня в эксплуатацию комплекс – это первая очередь инвестиционного проекта, который позволит увеличить производство молока в Томской области минимум на 6 тыс. тонн в год. На открытии фермы присутствовал врио губернатора региона Сергей Жвачкин.

«Сегодня мы в Томской области полностью обеспечиваем себя свининой, мясом птицы и основными видами овощей. И мы поставили задачу — полностью обеспечить себя молоком, которую сегодня постепенно выполняем», — сказал на открытии Сергей Жвачкин.

Пока на ферму завезли около 300 коров голштинской породы, а в дальнейшем планируют увеличить мощность до 800 голов с выходом к 2020 году на 1,7 тыс. коров.

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