В 2017 году на рынке лизинга Сибири продолжается активный рост. Прогнозы экспертов — все более оптимистичные. Как отразились положительные тенденции на расстановке сил и положении ключевых игроков, а также что помогло отрасли подняться — в материале «КС».

Этим летом эксперты наконец заговорили о росте лизингового рынка в России, которого так ждали его сибирские участники в конце прошлого года. Так, по последним данным рейтингового агентства «Эксперт», общероссийский рынок лизинга сейчас растет рекордными темпами. По оценкам аналитиков, общий объем стоимости имущества за первые шесть месяцев 2017 года достиг 425 млрд руб, а прирост по отношению к первому полугодию 2016 составил 55%. Москвичи объясняют это как стабилизацией экономики, так и влиянием государственных программ, результат которых почувствовали и в Сибири.

Все опрошенные «КС» участники рынка подтверждают выводы федеральных экспертов: отрасль сильно оживилась, причем положительная тенденция, которая наметилась еще в прошлом году, становится только увереннее. Главными причинами предприниматели считают стабилизацию российской экономики и работу госпрограмм по субсидированию лизинга. Так, руководитель новосибирского филиала компании «Балтийский лизинг» Кирилл Утюпин выделяет такие программы поддержки лизинга в агропромышленном комплексе, как «Российский фермер» и «Свое дело» (они предполагают скидки более 12% для представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, и в основном распространяются на приобретение автотехники). Также в качестве значимых выделяются обновление проекта Министерства промышленности и торговли РФ «Российский тягач» и запуск новой программы по субсидированию коммунальной и строительно-дорожной техники. По мнению участников, именно эти программы способствуют росту рынка.

Опрошенные «КС» эксперты считают, что в этом году весомых изменений в расстановке сил на сибирском рынке не произошло, а лидеры только укрепили свои позиции. Из крупных изменений отмечают только сделку по продаже «Балтийского лизинга» компании «Европлан», которую ФАС утвердило в августе. «Для рынка это значимое слияние», — поясняет заместитель генерального директора «Сименс Финанс» по Западно-Сибирскому региону Елена Дергач.

В качестве основных трендов участники выделяют рост конкуренции лизинговых компаний с банками. «В 2017 году лизинговые компании стали активно конкурировать за клиента с банковским финансированием. Банки стали активнее кредитовать все группы клиентов. Здесь нужно отметить, что на их позицию в значительной степени повлиял кризис строительной отрасли. Кроме того, некоторые лизинговые компании стали активнее финансировать оборудование. В итоге у клиента появляется выбор, а качество предоставляемых услуг растет», —поясняет эту тенденцию Елена Дергач.

Если говорить о конкретных компаниях, то, например, «Райффайзен Лизинг» отмечает рост объемов лизингового финансирования (по сравнению с первым полугодием 2016 года объем заключенных сделок вырос в 2,2 раза). Для «Балтийского лизинга» этот период тоже оказался успешным. Сибирский Дивизион ГК «Интерлизинг» констатирует рост количества заявок и профинансированных сделок в Сибири на 35% по сравнению с предыдущим годом. А в «Сименс Финанс» сообщают, что Сибирский федеральный округ показал неплохой рост продаж по сравнению с прошлым годом, но неравномерно по разным территориям (лидерами стали Иркутск, Красноярск и Кемерово, а лишь потом — Новосибирск).

Среди наиболее крупных направлений с точки зрения объемов финансирования участники рынка по-прежнему выделяют автолизинг. «Я бы выделил рост объемов лизинговых сделок в сегменте грузовых и легких коммерческих автомобилей. Это стало возможно благодаря сочетанию сразу нескольких факторов. Во-первых, пришла пора обновлять парки автомобилей. Не секрет, что грузовой автопарк в среднем по России имеет существенную степень износа. Во-вторых, благоприятная конъюнктура — снижение процентных ставок, стабилизация курса рубля и, как следствие, цен на импортные грузовики. И конечно, далеко не последнюю роль играют эффективные меры господдержки, в первую очередь по линии Минпромторга», — поясняет эту тенденцию управляющий директор ООО «Райффайзен Лизинг» Денис Болгов. А Кирилл Утюпин добавляет, что значительный рост доли лизинговых продаж автомобилей и техники, относительно общего количества, приходится на сегмент малого и среднего предпринимательства.

Руководитель Сибирского Дивизиона ГК «Интерлизинг» Михаил Цыкунов констатирует и рост сектора сельхозтехники. По его информации, если в 2011–2013 годах наиболее динамичными были сегменты автотранспорта и строительной спецтехники, а сельхозтехника замыкала пятерку лидеров, то после 2015 года ситуация несколько изменилась. «Проведение госпрограмм, ориентированных на поддержку национального автопрома и сельхозпроизводителей, обеспечило сельхозтехнике четвертое место в ТОП-5 наиболее популярных среди наших лизингополучателей предметов лизинга», — говорит он.

Елена Дергач добавляет, что для «Сименс Финанс» удачными в этом году оказались сегменты лизинга оборудования, спецтехники и грузового автотранспорта; также в фаворе ресурсодобывающие отрасли: от золота до леса.

Что касается прогнозов, то они у участников рынка весьма оптимистичные. «Учитывая тенденции роста в первом полугодии, обновление и запуск новых государственных программ, мы прогнозируем рост рынка и возлагаем большие надежды на второе полугодие», — рассказывает Кирилл Утюпин.

Говоря же о ближайших изменениях, участники рынка вспоминают о том, что в ближайшие годы ожидается реформа лизинговой отрасли (введение лицензирования и изменение законодательства). Эксперты уверены, что это может привести к укрупнению рынка. «Наверное, это не самая лучшая новость для небольших и региональных лизинговых компаний, поскольку, прежде всего, именно у них встанет вопрос о достаточности капитала», — комментирует ближайшие изменения Елена Дергач. При этом такие изменения не могут не отразиться на сибирском рынке, особенно если учесть, что региональные компании сильно зависят от экономической ситуации на своей территории, а она постоянно меняется. «Наша задача как универсальной лизинговой компании — подстраиваться под рынок, изменяться вместе с ним и предлагать актуальный продукт. На сегодня наш вектор развития — скорость», — делится опытом Елена Дергач. Вместе с тем, по информации Михаила Цыкунова, Центробанк решил смягчить реформу, продлив ее до 2021 года, и теперь компании успеют подготовится к новым требованиям. Так что кардинальных изменений на региональном рынке произойти не должно и положительная тенденция может сохраниться надолго.

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