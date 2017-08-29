Начальник колонии в Красноярском крае предлагал УДО за взятку

В отношении начальника ФКУ КП-26 ГУФСИН России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении крупной взятки.

В СК РФ по Красноярскому краю сообщили о задержании начальника колонии-поселения №26 ГУФСИН России по региону. По предварительный версии, подозреваемый предложил одному из осужденных за мошенничество подготовить положительные рекомендации для УДО. За это начальник колонии потребовал 8 млн рублей. В четверг, 24 августа супруга осужденного передала через посредника часть суммы в размере 5 млн рублей. Однако посредника задержали сотрудники УФСБ, когда тот привез деньги домой к начальнику колонии. Посредник согласился сотрудничать со следствием, а начальник колонии арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

КП-26 предназначена для отбывания наказания впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, а также по неосторожности. Колония удалена от Красноярска на 360 км и располагается в Иланском районе.

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