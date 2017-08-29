В Новосибирской области показатель кормообеспеченности превысил на 66% общероссийские объемы. Данными на август поделились в пресс-службе областного правительства.

Запланированный общероссийский показатель кормообеспеченности установлен на уровне 17,2 центнера, в то время как сельхозпроизводители Новосибирской области на конец августа отчитались о заготовке 19,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Как отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, в среднем по стране в настоящее время на условную голову заготовлено 11,5 центнеров кормовых единиц – показатели области таким образом более чем на 2/3 превышают среднероссийские.

«Такой показатель не предел: из-за особенностей природно-климатических условий зимне-стойловый период в нашей области гораздо продолжительней, чем в регионах европейской части страны. А значит, кормов для зимовки скота и сохранению позитивной динамики по продуктивности потребуется больше. Поэтому на достигнутом останавливаться нельзя – в прошлую зиму в регионе было заготовлено 38,9 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, что позволило повысить продуктивность», – рассказал министр о причинах, почему аграрии региона перевыполняют средний уровень по стране.

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