Доля акций S7 Group в авиакомпании «Сибирь» снизилась на 10%

ООО «Еврофинансы-недвижимость» приобрело 10,05% акций ПАО «Авиакомпания «Сибирь». Сумма сделки составила более полумиллиарда рублей, говорится в сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Московская компания «Еврофинансы-недвижимость» и S7 Group отчитались о сделке, совершенной 25 августа. «Еврофинансы-недвижимость» приобрела 10,05% акций авиакомпании «Сибирь» за 533,4 млн рублей и, таким образом, теперь доля принадлежащих S7 Group акций авиакомпании снизилась с 99,95% до 89,9%.

В сообщении о совершении сделки говорится, что ООО «Еврофинансы-недвижимость» купила более 20,5 млн обыкновенных акций по цене 26 рублей за ценную бумагу.

По данным «Интерфакс», ООО «Еврофинансы-недвижимость» в равных долях принадлежит ООО «Институт фондовых исследований», ООО «Московское агентство ценных бумаг» и ООО «Страховая брокерская компания «Еврофинансы».

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