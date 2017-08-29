Власти Алтайского края запустили интернет-голосование по вопросу использования средств, полученных от курортного сбора. О голосовании рассказала пресс-служба краевого правительства.

С 1 мая 2018 года в Алтайском крае, в частности, в курортном городе Белокуриха введут курортный сбор для отдыхающих. Его размер составит 30 рублей в сутки. Эксперты подсчитали, что бюджет региона за один год пополнится на 50 млн рублей, и сейчас краевые власти решают, куда направить эти средства. Для этого в региональном управлении по внешним связям, туризму и курортному делу инициировали провести интернет-голосование среди жителей Алтайского края, чтобы они сами выбрали, в какую сферу направить средства турсбора.

«Среди вариантов — благоустройство въездной группы в Белокуриху, благоустройство пешеходной зоны гостевого маршрута, реконструкция и благоустройство спортивно-рекреационных объектов. Есть возможность предложить свой вариант ответа», — пояснили в пресс-службе алтайского правительства.

Ранее «КС» сообщал, что в регионе сейчас ведется работа по созданию закона, регулирующего взимание сбора. Им будут определены льготные категории граждан и механизм уплаты средств.

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