Поток туристов в Доминикану постепенно восстанавливается в сравнении с докризисной ситуацией. В стране активно развивают новые туристические направления и ищут для этого инвесторов. Об этом было сказано 25 августа в Новосибирске на встрече с директором представительства министерства туризма Доминиканской республик в России Галиной Лысенко в рамках туристического роуд-шоу Luxury Workshop STI, которое также проходило в Казани, Екатеринбурге и Тюмени.
Доминиканская республика — государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах. Западную треть острова занимает государство Республика Гаити. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов. Столица — Санто-Доминго. Население государства — около 9,65 млн чел.
Как сообщила корреспонденту «КС» Галина Лысенко, численность российского турпотока в Доминикану постепенно возвращается к былым оборотам. «Как показывает статистика, в 2015 году число туристов составило примерно 180 тысяч человек. На рост и продвижение хорошо влияли правильно выстроенные маркетинговые ходы компании. В 2016 году эта цифра значительно снизилась с учетом экономической и политической ситуации в отношении туризма, и составила около 132 тысяч человек. По нашим подсчетам, за 7 месяцев текущего 2017 года в Доминикану отправилось уже чуть более 135 тысяч туристов, что свидетельствует о подъеме и восстановлении турпотока», — заметила Галина Лысенко.
По словам директора представительства министерства, помимо интереса к авиа экскурсиям на северо-восточнный полуостров Самана, покрытый кокосовыми пальмами и принимающий китов-горбачей, сейчас в Доминикане активно осваиваются новые районы и зоны с отсутствием туристической инфраструктуры, в частности – город Бараона, полуостров Педерналес. Это колоссальная территория на юго-западном побережье, занимающая приблизительно 1/3 часть от общей площади страны. «Этому участку сейчас уделяется большое внимание. Здесь уже строится первый отель и начинается реконструкция двух международных аэропортов, которые смогут принимать большие рейсы. Кроме того, президент два раза за текущий год привозил на место инвесторов, заинтересованных в строительстве отелей. Это очень интересный и богатый в природном плане регион с прекрасными пляжами, который даст прогресс Доминиканскому туризму не на один десяток лет».
Среди последних изменений в Доминикане можно также отметить рост числа отелей (в прошлом году 13 объектов вступило в строительство). Также заметно развитие гастрономии и коммерческого виноделия, планируется открытие винного бутика.
В настоящее время, вылет самолетов в Доминикану из России производится только из Москвы (7 раз в неделю) и Санкт-Петербурга (2 раза в неделю). В сентябре начнут работу дополнительные чартерные рейсы со своими программами на зимний период. Один из них был заявлен на вылет из региона, но разрешение от авиационных властей еще не получено.