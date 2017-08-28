Поток туристов в Доминикану постепенно восстанавливается в сравнении с докризисной ситуацией. В стране активно развивают новые туристические направления и ищут для этого инвесторов. Об этом было сказано 25 августа в Новосибирске на встрече с директором представительства министерства туризма Доминиканской республик в России Галиной Лысенко в рамках туристического роуд-шоу Luxury Workshop STI, которое также проходило в Казани, Екатеринбурге и Тюмени.

Доминиканская республика — государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах. Западную треть острова занимает государство Республика Гаити. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов. Столица — Санто-Доминго. Население государства — около 9,65 млн чел.

Как сообщила корреспонденту «КС» Галина Лысенко, численность российского турпотока в Доминикану постепенно возвращается к былым оборотам. «Как показывает статистика, в 2015 году число туристов составило примерно 180 тысяч человек. На рост и продвижение хорошо влияли правильно выстроенные маркетинговые ходы компании. В 2016 году эта цифра значительно снизилась с учетом экономической и политической ситуации в отношении туризма, и составила около 132 тысяч человек. По нашим подсчетам, за 7 месяцев текущего 2017 года в Доминикану отправилось уже чуть более 135 тысяч туристов, что свидетельствует о подъеме и восстановлении турпотока», — заметила Галина Лысенко.

По словам директора представительства министерства, помимо интереса к авиа экскурсиям на северо-восточнный полуостров Самана, покрытый кокосовыми пальмами и принимающий китов-горбачей, сейчас в Доминикане активно осваиваются новые районы и зоны с отсутствием туристической инфраструктуры, в частности – город Бараона, полуостров Педерналес. Это колоссальная территория на юго-западном побережье, занимающая приблизительно 1/3 часть от общей площади страны. «Этому участку сейчас уделяется большое внимание. Здесь уже строится первый отель и начинается реконструкция двух международных аэропортов, которые смогут принимать большие рейсы. Кроме того, президент два раза за текущий год привозил на место инвесторов, заинтересованных в строительстве отелей. Это очень интересный и богатый в природном плане регион с прекрасными пляжами, который даст прогресс Доминиканскому туризму не на один десяток лет».

Среди последних изменений в Доминикане можно также отметить рост числа отелей (в прошлом году 13 объектов вступило в строительство). Также заметно развитие гастрономии и коммерческого виноделия, планируется открытие винного бутика.

В настоящее время, вылет самолетов в Доминикану из России производится только из Москвы (7 раз в неделю) и Санкт-Петербурга (2 раза в неделю). В сентябре начнут работу дополнительные чартерные рейсы со своими программами на зимний период. Один из них был заявлен на вылет из региона, но разрешение от авиационных властей еще не получено.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter