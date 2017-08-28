Монгольская компания «Монголын Алт Корпораци» предполагает инвестировать 6 млрд в строительство туристического комплекса на берегу Байкала в Бурятии, передает пресс-служба республиканского правительства.

В правительстве Бурятии прошла встреча и.о. главы республики Алексея Цыденова с вице-президентом монгольской горнодобывающей компании «Монголын Алт Корпораци» Энхмандах Балданом. Стороны подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает возможность реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ «Байкальская гавань». В частности, компания хочет вложить в строительство гостиничного комплекса около 6 млрд рублей. Это соглашение, как подчеркивается в документе, создаст благоприятные условия для социально-экономического развития Бурятии.

«Уверен, что это соглашение только начало. Надеюсь, что вам понравится работать в Бурятии. Сегодняшняя процедура подписания соглашения как раз отмечает тот факт, что мы движемся в правильном направлении и реализуем конкретные дела», — сказал партнерам Алексей Цыденов.

Пресс-служба правительства республики напомнила, что еще в июле Алексей Цыденов проводил переговоры с генеральным директором этой компании Нямтайшэр Бямбаа о перспективах сотрудничества сторон и инвестиций в регион Сибири.

Кроме того, сегодня стало известно, что экспертный совет ОЭЗ одобрил проекты трех инвесторов, которые в будущем расположатся на территории турзоны. Так, в «Байкальской гавани» ООО «Группа МЭБИС» планирует построить гостиницу на 100 мест, кафе, СПА-центр, теннисный корт и другие элементы крупного гостиничного комплекса.

ООО «Реабилитационный Центр «Байкал» представил совету проект создания при поддержке сети клиник «Диамед» полноценного круглогодичного медицинского реабилитационного комплекса. А компания «Строй-Дом» будет реализовывать в ОЭЗ проект по созданию интегрированного комплекса с эксплуатируемой кровлей (лыжной горой) на 68 номеров с рестораном, аквапарком, сауной, конференц-залом, пунктами проката спортивного инвентаря. По оценке будущих резидентов, проекты будут реализованы к 2021 году.

Добавим, «Байкальская гавань» перешла под управление республиканского правительства в июне этого года. До этого обдумывалось решение о закрытии ОЭЗ.

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