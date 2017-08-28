Альтернативу несанкционированной торговле плодовоовощной продукцией – специальные лотки-навесы для дачников, в ближайшее время начнут устанавливать в Новосибирске. Об этом сообщил в понедельник, 28 августа, начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

В рамках программы «Развитие сферы потребительского рынка Новосибирска» на 2017-2020 гг. в городе планируется начать установку специализированных лотков-навесов для торговли плодовоовощной продукцией, целевая аудитория проекта – дачники и садоводы.

«Часть урожая каждое лето и осень так или иначе попадает к реализации в местах несанкционированной торговли по всему Новосибирску. Мы же предложим дачникам оборудованные места для торговли», — отметил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Работами по изготовлению и закупке лотков, которые на данный момент находятся в стадии проектной разработки, займется подведомственная структура — МУП «Сибирское гостеприимство». На первоначальном этапе лотки в объеме порядка 50 точек установят в семи разных локациях города – где именно, будет окончательно решено к 10 сентября. К весне 2018 года установить подобные конструкции мэрия города планирует во всех районах Новосибирска.

По данным управления потребительского рынка мэрии Новосибирска, на текущий момент в городе ведутся работы, в том числе, по демонтажу, по более, чем 400 точкам несанкционированной торговли.

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