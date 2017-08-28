На сегодня в Новосибирской области 18% пашни не используется. Такой вывод сделали в региональном минсельхозе по итогам анализа использования программы по учету и мониторингу сельхозземель в Новосибирской области, реализация которой началась в 2014 году. 25 августа эти цифры были оглашены на заседании общественного совета при минсельхозе НСО, прошедшего при активном содействии Россельхозбанка. Какие плюсы и минусы существуют у программы инвентаризации земель с точки зрения ее участников — в материале «КС».

К концу 2017 года инвентаризацию должны пройти оставшиеся 14 районов области. Указанный программный комплекс использует сервер, находящийся на базе системы областного министерства сельского хозяйства. Как отметили на заседании общественного совета при региональном минсельхозе, Новосибирская область ─ одна из немногих, для которой адаптировали указанную программу. Всего на сегодня такой системой охвачены только 10-15% регионов РФ.

Программа как шампур

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин высоко оценил потенциал указанной системы учета, отметив, что она может стать единой программной платформой области, на которую будут «нанизаны» другие. «Особенность указанной программы в том, что она практична, как шампур: на нее можно наложить программу по землям сельхозназначения, по землям мясного фонда, по охраняемым природным территориям и т.д., и далее она позволяет дойти до земель поселений. Рассматриваемая система учета и мониторинга станет единой программой Новосибирской области, на которую будет наложена, в том числе, и программа министерства ЧС по области, которое прогнозирует неблагоприятные условия, которые могут наступить в результате ежегодного паводка», — пояснил министр сельского хозяйства Новосибирской области.

Ценность программы и в том, что, по мнению Василия Пронькина, она позволяет привести в соответствие правила землепользования и их учета для системы налогообложения, а также, что наиболее важно для хозяйствующих субъектов, увеличивает эффективность использования мер господдержки

«Бумажная система учета, действующая сегодня в стране, в чем-то похожа на карточную игру: поверили ─ и здесь мне повалило. Цифру пишут одну, но фактически она может быть другой. Когда в этом году мы оплатили меру господдержки на погектарную в размере 100 %, то, к сожалению, по ряду предприятий обнаруживали недосев. Та программа, которая внедряется сейчас, предполагает жесточайший контроль именно за теми посевными площадями, которые заявлены и фактически посеяны, что позволяет прогнозировать объемы производства, чтобы затем совместно создавать условия для реализации продукции», — пояснил Василий Пронькин.

Россельхознадзор просит отмечать и неиспользованные участки

По мнению ряда экспертов, присутствующих на заседании, программа по учету и мониторингу земель имеет несколько недостатков, которые, прежде всего, касаются администрирования и отсутствия соответствующих профильных кадров, а также невозможности мониторить нарушения, получать данные по неиспользованным земельным участкам (в связи с наличием свалок, карьеров и т.д.). О последнем рассказала начальник отдела гос. земельного надзора регионального Управления Россельхознадзора Светлана Гаранина.

В некоторых случаях, по ее словам, программа оказывается неактуальной, что отмечают и в областной прокуратуре. Вся проблема в том, что главы районов не отмечают в программе неиспользованные земельные участки, находящиеся на землях сельхозназначения. Кроме того, внеплановые проверки областной прокуратуры и новосибирского Россельхознадзора не согласовываются и, таким образом, могут проходить дважды.

«К сожалению, прокуратура Новосибирской области не согласовывает с нами внеплановые проверки, проводящиеся на землях, зафиксированных в программе. В прошлом году были внесены изменения в 294 Федеральный закон, благодарю которому мы можем проводить проверочные мероприятия, не отвлекая от производственной деятельности сельхозпроизводителей. При наличии нарушений составляется соответствующий документ и направляется в прокуратуру для проведения внеплановой проверки. И здесь наступает ступор. В прокуратуре области считают, что эта программа не актуальна, и, к сожалению, нам здесь приходится согласиться, потому что практика показывает такие примеры», — посетовала Светлана Гаранина.

Она также отметила, что при проведении мониторинга, главы районов должны видеть карьеры и свалки, и, соответственно, сообщать о них в надзорные органы. Однако на отмеченных в программе землях в новосибирском Россельхознадзоре не обнаружили «ни одного карьера и ни одной свалки, которые расположены на землях сельхозназначения».

В свою очередь председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Олег Подойма также подчеркнул необходимость налаживать рычаги влияния на исполнителей: программа, на его взгляд, была создана не только для того, чтобы отмечать использованные земли, но и с той целью, чтобы стимулировать ее использование. «Если слушать представителя Россельхознадзора, то получается, что мы все сделали, все увидели, но каким-то образом повлиять на ситуацию не можем. Надеяться на то, что изменится федеральное законодательство, наверное, не стоит. Если речь идет о том, что в дальнейшем планируется усилить контроль над сельхозтоваропроизводителями на предмет получения господдержки, то это будет лет через десять, учитывая сегодняшние темпы реализации. Наша задача состоит в том числе в воздействии, в стимулировании использования земель. Необходимо до конца отработать пилотный проект на одном из районов, и далее разработать алгоритм действий», — отметил Олег Подойма.

Василий Пронькин, в свою очередь, подчеркнул, что такой пилотный проект будет проведен в Новосибирском районе.

Администрировать некому

Проблему администрирования программы и необходимых единиц сельскохозяйственного управления отметили как представители районов региона, так и Василий Пронькин, по словам которого, на сегодня в министерстве прорабатывается несколько решений этого вопроса.

«По расчетам экономистов министерства, будет обозначен размер необходимой суммы для администрирования этой программы с точки зрения бюджета. Кроме того, будет вестись работа по кадровому вопросу, также планируется проработать нормативно-правовую базу, внесенную в программу развития сельского хозяйства, рынка, сырья и продовольствия, которая будет предусматривать предоставление мер господдержки при условии, что хозяйствующий субъект работает в указанной программе», — резюмировал Василий Пронькин.

В целом, по убеждению министра, на сегодня механизаторский труд значительно уступает цифровым технологиям, «которые при надлежащем использовании дают возможность производить посевные работы или уборку урожая, знать фактическое состояние почв по плодородию и точно вносить удобрения». Цифровые технологии фактически превратят сельское хозяйство в нормальную экономически-развитую систему народного хозяйства, резюмировал министр.

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