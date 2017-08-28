Сибирский Сбербанк объявляет о старте акции «Твоя зарплата – твоя карта!»

В Сибирском банке ПАО Сбербанк стартовала акция «Твоя зарплата – твоя карта!», в рамках которой можно выиграть до 20 тыс. рублей. Об акции рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, чтобы стать участником акции, необходимо в период с 20 августа по 20 октября 2017 года оформить заявление на перечисление своей заработной платы на счет дебетовой банковской карты Сбербанк. В случае отсутствия дебетовой карты Сбербанка необходимо подать заявление на выпуск карты в любом офисе банка, в том числе у менеджера Сбербанка на предприятии.

Зарегистрироваться и принять участие в розыгрыше призов можно двумя способами:

Отправив sms-сообщение на номер 3434 с текстом «АКЦИЯ НТК 1234», где НТК – наименование предприятия, 1234 – последние 4 цифры номера дебетовой карты

Заполнив регистрационную анкету на специальной промо-странице (раздел «Выгодно для вас»).

До 20 ноября 2017 года будут определены 8 победителей, которые получат главные денежные призы в размере до 20 тыс. рублей, а также 100 обладателей денежными призами в размере 3 тыс. рублей.

С подробной информацией, а также полными правилами акции, можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас».

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