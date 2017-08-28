Минэкономразвития РФ предложило запретить расследования против бизнеса без проверок

В Минэкономразвития РФ предложили запретить возбуждение административных дел против бизнесменов без проведения проверки. Об этом со ссылкой на министерство сообщает RNS.

Инициатива Минэкономразвития РФ о запрете возбуждения административных дел в отношении бизнеса без соответствующих проверок была выдвинута для исполнения поручения премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Предлагается ввести общий запрет на проведение административного расследования без проведения перед этим проверки в соответствии с законодательством о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля»,— рассказали об инициативе в ведомстве.

При этом, если деятельность организации причиняет кому-либо вред, то принятие мер в отношении ее возможно лишь в рамках производства об административных правонарушениях.

«В этих условиях запрет на возбуждение дела об административном правонарушении до окончания проверки может привести к тяжелым последствиям для общества и государства»,— цитирует представителей министерства RNS.

Инициатива Минэкономразвития поддержана большинством бизнес-объединений, а также экспертным советом при правительстве.

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