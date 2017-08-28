Четыре села Новосибирской области закрыты на карантин

На территории Чулымского района четыре населенных пункта попали в карантинную зону на два месяца. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области.

Карантин по бешенству объявлен в селах Чулымского района Новосибирской области. Ограничительные меры в селах Большеникольское, Зырянка, Покровка и Малоникольское будут действовать с 28 августа по 28 октября. В частности, распоряжением губернатора в этих населенных пунктах запрещено проводить выставки домашних животных, вывозить их куда-либо, продавать и отлавливать.

На зоне, закрытой на карантин, управлению по ветеринарии поручено разработать план мероприятий по ликвидации очага заболевания, а департаменту по охране животного мира принять меры к снижению численности диких хищников для недопущения контактов безнадзорных собак и кошек с дикими животными.

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