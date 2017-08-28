Суд оставил без изменения приговор в отношении бывших топ-менеджеров новосибирского филиала банка ВТБ

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Железнодорожного районного суда о многолетнем лишении свободы экс-топ-менеджеров ВТБ. Они были признаны виновными в растрате и отмывании денежных средств.

Приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска, который обвиняемые по делу о хищениях в банке ВТБ на сумму более 1 млрд рублей заслушали в марте 2017 года, оставлен без изменения. Такое решение апелляционная инстанция Новосибирского областного суда вынесла 21 августа.

Согласно приговору бывший управляющий новосибирским филиалом ВТБ Вадим Григорьев и его заместитель Ирина Долгова должны провести в колонии общего режима 9,5 лет и 8,5 лет соответственно, а также выплатить штрафы 800 тыс. рублей и 700 тыс. рублей соответственно. Их сообщники Лариса Жукова и Лариса Головач были осуждены 4,5 и 4 года заключения соответственно.

«Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 06 марта 2017 года оставлен без изменения», — говорится в сообщении областного суда.

В деле, напомним, значится еще один фигурант — Александр Кривенко, — который, сотрудничая со следствием и признав свою вину, получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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