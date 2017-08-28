Биотехнопарку Кольцово из федерального бюджета выделят 25 млн рублей

Наукоград Кольцово получит субсидию для развития Биотехнопарка. Федеральная субсидия выделяется в связи с победой Новосибирской области в конкурсном отборе по развитию инновационных проектов в наукоградах.

Федеральная субсидия в размере 25 млн рублей достанется наукограду Кольцово. Деньги будут направлены на строительство центрального распределительного пункта 10 кВ в районе ТК-122 для развития магистральных электрических сетей наукограда. Такой информацией делятся в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Субсидию удалось получить благодаря победе региона в конкурсном отборе мероприятий по развитию инновационных проектов в наукоградах. Решение принимала конкурсная комиссия Минобрнауки РФ. Помимо новосибирского Кольцово, субсидию получат московские Реутов и Жуковский. Размер предоставляемых средств составит 21 и 50 млн рублей соответственно.

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