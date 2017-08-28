26 августа в Новосибирске состоялся митинг против цензуры в интернете и уголовных преследований за интернет-публикации. Акцию организовала «Пиратская партия России», но среди участников отметились представители разных политических сил.

В субботу в сквере у фонтана на улице Орджоникидзе 18 несколько десятков человек собрались, чтобы выразить протест против ограничений доступа в интернет и уголовного преследования за «лайки и репосты». В этот день аналогичные акции прошли во многих городах России: Владивостоке, Екатеринбурге, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге и других. Поводом для организации мероприятия стало подписание президентом законопроекта о запрете анонимайзеров.

Заявку на проведение митинга подал Илья Пуховский, представляющий новосибирское отделение «Пиратской партии России». Согласованное в мэрии число участников – 451 человек: как пояснил организатор, это номер ошибки, появляющейся на сайтах, запрещенных по требованию органов власти, а также отсылка к произведению Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Немногочисленность митинга была компенсирована многообразием политических сил, представители которых пришли поддержать организаторов. Кроме «Пиратской партии» присутствовали сторонники «Артподготовки» Вячеслава Мальцева, представители «Партии прогресса» Алексея Навального, «Яблока», городских общественных организаций. Основную часть протестующих составила молодежь.

Руководитель Новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко, ранее возглавлявший региональный филиал крупного телеком-оператора «Авантел», отметил, что все последние законопроекты в сфере интернета являются следствием принятия пакета Яровой, целенаправленно разрушающего услугу, ставшую естественной, как свет и вода: «Пакет Яровой был тем шагом, после которого нет возврата. Был интернет до пакета Яровой и стал интернет после него».

На митинге выступил Андрей Лобарев, брат Павла Лобарева, арестованного этим летом за публикацию в соцсети призыва запретить религию. По словам Андрея Лобарева, Павлу угрожает заключение до 7 лет по обвинению в экстремизме.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter