Сейчас в АО «СИБЭКО» оценивают ущерб от крупного пожара. К замене трансформатора компания приступит через неделю, передает «Интерфакс».

В субботу вечером на ТЭЦ-2 в Новосибирске произошел пожар. В частности, возгорание было зафиксировано на трансформаторе 6Т, который был включен после ремонта. В результате пожара часть Ленинского района осталась без электроснабжения. На месте происшествия работали около 50 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. Во время локализации источника возгорания никто не пострадал. Через три часа удалось восстановить и электроснабжение для 18,3 тыс. потребителей.

Через неделю АО «СИБЭКО» займется заменой трансформатора. Монтажные работы обещают завершить в течение месяца. В компании пока не назвали сумму причиненного ущерба: в настоящее время специалисты оценивают его.

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