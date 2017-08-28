Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ходе рабочем совещании 28 августа объявил о замораживании всех работ по реализации проекта мусорной концессии в Новосибирске.

Своим заместителям Юрию Петухову и Сергею Семке губернатор поручил организовать самое широкое обсуждение вопроса мусорной концессии, чтобы предложить наиболее приемлемое решение с позиции общественности, власти и федерального законодательства. «Если в результате диалога мы придем к мнению, что содержание концессии должно быть изменено, то мы это сделаем. Вплоть до расторжения. И думаю, мы найдем понимание у концессионеров. Будем находиться в оперативном диалоге», — пояснил Владимир Городецкий.

«Мы намечаем работу по 4 ключевым направлениям. Во-первых, экологическому, во-вторых, технологическому, в-третьих, финансовому, в-четвертых, по вопросам социальных и бюджетных рисков. Мы ждем активного участия в этом процессе всех заинтересованных сторон. Федеральный закон ограничивает нас в сроках — до 1 января 2019 года все должно быть уже реализовано. Выбор регионального оператора намечен на 2-3 квартал 2018 года», — отметил Сергей Семка.

О возможности расторжения договора с действующим концессионером — компанией «Экология-Новосибирск» — «КС» писал в минувшую пятницу.

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