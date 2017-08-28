Поздравляя работников разреза «Аршановский», глава Хакасии Виктор Зимин вновь сравнил два региона Сибири. Видеозапись выступления Виктора Зимина опубликовало ИА «Хакасия».

Сравнение Виктором Зиминым Новосибирской области и Республики Хакасия вновь не в пользу первой. Глава республики Виктор Зимин, выступая в торжественной обстановке перед работниками разреза «Аршановский», напомнил, как ранее сравнил Новосибирск с колхозом, однако в этот раз глава региона не использовал подобные слова, но подчеркнул, что «у нас лучше машины, то, что у нас живет богаче население — это правда». Он признал, что промышленность в области развита лучше, но связал это с расположением в Новосибирске научных центров.

«Советский Союз туда академию посадил. Нам не посадили академию, у нас не было военной промышленности. Во время Второй мировой войны к нам никто не перевез никаких производств в Хакасию. Мы сами по себе стартовали. И, конечно же, за последние годы мы сделали очень динамичные шаги», — заключил Виктор Зимин, добавив, что президент РФ Владимир Путин отнес Хакасию к одним из бурно развивающихся регионов.

Напомним, сравнение Новосибирска с «колхозом и деревней» хакасский глава сделал в марте этого года на заседании кабинета министров правительства республики. Губернатор Новосибирской области назвал поступок Виктора Зимина «недостойным высшего должностного лица», а мэр областной столицы Анатолий Локоть предостерег СМИ от полемики между руководителями регионов.

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