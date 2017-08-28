С ресторанами New York Pizza, расположенными в Новосибирске и близ него, расторгнут договор коммерческой концессии из-за нарушений комплекса исключительных прав. Об этом сообщила директор по маркетингу New York Pizza Карина Нехаенко.

Пять ресторанов, работающих под брендом New York Pizza, лишены этого права. ООО «Нью Йорк Пицца Франчайзинг» приняло решение расторгнуть договор коммерческой концессии из-за нарушения франчайзи-партнером комплекса исключительных прав. Речь идет о компаниях ООО «Открытие» и «Открытие-2», которым принадлежат рестораны в Новосибирске на улице Фрунзе, 4, в МФК «Сан Сити» и в ТЦ «Заря». Остальные два ресторана, открытые по франшизе, располагаются в Краснообске и в Бердске. К слову, в указанных городах это были единственные пиццерии сети. Договор перестанет иметь силу с 1 сентября.

В ООО «Нью Йорк Пицца Франчайзинг» рассказали, что франчайзи-партнер неоднократно нарушал стандарты сервиса, рецептуры, были выявлены нарушения в сфере маркетинговой политики, а также рестораны использовали несогласованные договором ингредиенты в приготовлении пиццы.

«Мы сожалеем, что возникла такая ситуация, но для нас приоритетом является качество нашей продукции и соблюдение единых стандартов в сети ресторанов», — заявила управляющий партнер сети ресторанов New York Pizza Евгения Головкова.

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