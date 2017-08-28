В Ленинске-Кузнецком открыли памятник Николаю II

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 26 августа был открыт памятник бывшему императору Николаю II. Скульптура установлена по инициативе местных жителей и при поддержке Кузбасской митрополии.



Об установке памятника корреспондент «КС» узнал из видео, опубликованного на сайте youtube.com. Скульптура была освящена представителями РПЦ. «Установка памятника приурочена к грядущему столетию со дня мученической кончины царя страстотерпца», — было сказано на открытии.

В описании к видео сообщается, что идею об установке памятника Николаю II в Ленинске-Кузнецком предложила группа местных прихожан, которых поддержала Кузбасская митрополия. Проект был одобрен в администрации Кемеровской области. Саму скульптуру разработали архитектор из Новокузнецка Павел Тиманов и скульптор Евгений Потехин. Она установлена на площади перед зданием ДК им. Ярославского.

Причину установки памятника РПЦ объясняет тем, что именно Николай II распорядился начать промышленную угледобычу в Кузбассе.

Напомним, что ранее памятник Николаю II был установлен в Новосибирске. Вокруг его появления разгорелся спор между православными активистами и инициаторами установки памятника Сталину. Который затем перерос в конфликт между РПЦ и мэрией города. Скульптура сейчас недоступна для осмотра, поскольку была повреждена вандалом.

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