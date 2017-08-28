Тяжело, когда от нас уходят хорошие люди. Вдвойне тяжелее, когда они уходят в самом расцвете творческих сил.

22 августа не стало нашей коллеги, бывшего заместителя главного редактора «Континент Сибирь» по Кузбассу Ольги Иноземцевой (Гулик). Она проработала в издании 5 лет, затем трудилась в пресс-службах ряда федеральных холдингов, отраслевых изданиях.

Ольга была дважды лауреатом конкурса «Сибирь ПРО», который проводится под патронажем Полпреда Президента в СФО, а также других журналистских премий.

Также Ольга была очень эрудированным, знающим журналистом, вызывала уважение и даже восхищение коллег. Буквально перед своей смертью она делилась творческими планами, которым, увы, не суждено будет сбыться.

Тем не менее, в памяти друзей и коллег останутся десятки материалов на газетных страницах, на интернет-порталах. Останутся также и ее смех, шутки, подарки (Оля великолепно вязала).

Смерть не сможет вырвать Олю Иноземцеву из наших рядов: просто наберите в поисковике ее имя и она тот час оживет десятками публикаций.

Прощай, Оля. А мы помним, что КСовцев бывших не бывает!

Дмитрий Уваров и редакция «Континента Сибирь»

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter