В «СИБЭКО» назвали предварительные причины пожара на ТЭЦ-2

После ликвидации возгорания на ТЭЦ-2 в АО «СИБЭКО» сообщили, что электроснабжение в Ленинском районе восстановлено, а также назвали возможную причину пожара.

Как сообщили в АО «СИБЭКО», возгорание произошло на открытом распределительном устройстве – трансформаторе 6T. В результате часть Ленинского района осталась без света.

На тушение пожара ушло порядка часа. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работали около 50 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. Во время локализации источника возгорания никто не пострадал. Через три часа удалось восстановить и электроснабжение, сообщают в компании.

Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта, пояснили в пресс-службе АО «СИБЭКО». Создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего возгорания.

Успел поблагодарить аварийные службы и генеральный директор АО «СИБЭКО» Руслан Власов. «Хочу выразить благодарность ГУ МЧС России по Новосибирской области, а также другим аварийно-спасательным службам, техническим специалистам ТЭЦ-2 за оперативное реагирование и слаженные действия, позволившие ликвидировать последствия пожара в кратчайшие сроки», – цитирует пресс-служба компании слова генерального директора.

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