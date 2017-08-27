Пожар на ТЭЦ в Новосибирске потушен

Главное управление МЧС России по Новосибирской области сообщило, что пожар на ТЭЦ-2 был ликвидирован.



«В Новосибирске пожар на трансформаторной подстанции ТЭЦ-2 локализован, открытое горение ликвидировано», — говорится на сайте ведомства.

О пожаре стало известно в 21:18 по местному времени. На локализацию пожара потребовалось около 40 минут. А открытое горение было ликвидировано в 22:05. Как сообщалось ранее, в тушении приняло участие 18 единиц техники и 56 человек.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара пока не установлена.

Сейчас сотрудники МЧС охлаждают емкости с маслом.

«В емкости горело масло. Ограждение бетонными стенами, выполненное на ТЭЦ, не позволило огню распространиться за пределы подстанции», — уточняется на сайте МЧС.

Важно отметить, что в результате аварии произошло временное отключение электроснабжения. Сейчас ведутся работы по подключению потребителей.

Мэр Анатолий Локоть пообещал, что электричество в дома вернется в ближайшее время. «Уважаемые новосибирцы! В ближайшие часы энергетики обещают восстановить электроснабжение в домах Ленинского района. Пожар подстанции на ТЭЦ-2 потушен, жертв нет», — написал глава города на своей странице в социальной сети Вконтакте.

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