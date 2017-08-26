В Новосибирске горит ТЭЦ

На ТЭЦ-2 в Новосибирске прогремел взрыв. В итоге на электростанции начался пожар, а значительная часть левого берега города осталась без электричества.

На ТЭЦ-2 (Ленинский район Новосибирска) произошел сильный взрыв. Практически весь район остался без электричества. Информация об этом появилась от пользователей социальных сетей. Сейчас на территории электростанции пожар.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области сообщает, что в тушении пожара задействовано 18 единиц техники и 56 человек личного состава. Более подробной информации о происшествии пока нет.

В паблике АСТ-54 уточняется, что из-за случившегося было частично перекрыто движение на проезде Энергетиков.

По предварительным данным причиной пожара стал взрыв одного из трансформаторов станции компании «Сибэко».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter