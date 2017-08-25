Новосибирский национальный исследовательский государственный университет вошел в перечень 19 российских вузов, наделенных правом самостоятельно присуждать ученые степени, минуя Высшую аттестационную комиссию.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самим присуждать научные степени с 1 сентября текущего года. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением утвержден перечень, в который включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет», три вуза, в отношении которых установлена категория «федеральный университет», четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», — сообщается в справке к распоряжению.

Также в перечень включены Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский университет дружбы народов. Из сибирских вузов помимо НГУ право присуждения ученых степеней получил Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Перечень таких научных и образовательных организаций определяется Правительством России. В мае Правительство планировало включить в список около 45 вузов и 20 научных организаций.

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